CALCIOMERCATO LAZIO WALLACE BRAGA / Ceduto in Portogallo nelle ultime ore di mercato, Wallace ha lasciato la Lazio per tornare al Braga.

Il difensore brasiliano è arrivato in prestito al club lusitano, ma difficilmente resterà in Portogallo dopo il 30 giugno 2020. Come sottolinea 'A Bola', nell'accordo stipulato traè inserita una clausola rescissoria, dal valore però spropositato per le casse dei portoghesi. La cifra richiesta persarebbe infatti di 25 milioni di euro, decisamente spropositata per il budget dei lusitani.