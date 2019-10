CALCIOMERCATO SAMPDORIA RANIERI/ Dopo la sconfitta esterna contro il Verona, la Sampdoria di Massimo Ferrero ha deciso di sollevare dall'incarico Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma e con in tasca soltanto 3 punti ottenuti in 7 giornate.

Come lo scorso anno in giallorosso, al suo posto potrebbe arrivare Claudio, soprattutto dopo il rifiuto die l'approdo di Stefanoal Milan di. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

L'esperto allenatore campione d'Inghilterra con il Leicester City ha avuto dei contatti con la Sampdoria già nei giorni scorsi. Il club blucerchiato vede infatti Ranieri come la sua prima scelta. Sullo sfondo, nel caso dovesse saltare la trattativa, restano in ballo i nomi di Gianni De Biasi e Giuseppe Iachini.