CALCIOMERCATO ROMA GUARDIOLA FODEN/ Phil Foden, centrocampista classe 2000 del Manchester City, nelle ultime battute della finestra estiva di calciomercato è stato accostato anche alla Roma di Paulo Fonseca, ma, per Guardiola, il giocatore inglese è incedibile.

Nelle sue parole riportate dal 'Sun', il tecnico spagnolo ha chiarito ogni dubbio: "E' l'unico elemento della rosa che non può essere venduto in ogni caso, neanche per un'offerta da 500 milioni. Foden non andrà da nessuna parte, lui è del Manchester City, quando Silva lascerà la squadra, sarà lui il nuovo mago. E' destinato ad essere un giocatore importante".