Juventus, Matuidi svela il retroscena di mercato. E difende Rabiot

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI RABIOT - Blaise Matuidi, da esubero a punto fermo. Il centrocampista francese ha conquistato il nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, tanto da diventare indispensabile per la squadra bianconera. L'ex calciatore del Paris Saint-Germain ha parlato delle voci di calciomercato che lo hanno riguardato: "Ho fatto la mia preparazione, come sempre - le sue parole a 'RMC Sport' - L'allenatore ha fatto la formazione per la prima partita, ho giocato ed ecco qui che tutto è svanito. Erano solo voci.

Per ora, sta andando davvero bene, godo della fiducia del mister e della società". Matuidi ha parlato anche del compagno di squadra, e connazionale, Adrien sul quale stanno circolando indiscrezioni che lo vedrebbero insoddisfatto dello scarso utilizzo . "Non dobbiamo dimenticare che esce da una stagione in cui non ha giocato. È stato difficile per lui, ma ha fatto una buona preparazione. Adattarsi in un altro campionato non è mai facile. C'è competizione, ma Adrien contribuirà alla crescita, sua e della squadra. Avrà l'opportunità di giocare, contiamo su di lui".