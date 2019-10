CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Ivan Rakitic sta valutando seriamente la possibilità di lasciare il Barcellona nella finestra invernale di calciomercato.

L'sogna il grande colpo a centrocampo, il croato potrebbe rappresentare l'elemento valido per arrivare a quel salto di qualità definitivo chiesto da. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da Rakitic, sono già stati avviati i contatti tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage del giocatore. Il centrocampista blaugrana non sta trovando spazio, fin qui è sceso in campo solo per una manciata di minuti con Valverde che quasi sempre lo ha relegato in panchina. Costo dell'operazione? Se in estate il Barcellona chiedeva almeno 50 milioni, adesso il prezzo si è quasi dimezzato. E’ possibile che già con 30 milioni l’ex centrocampista di Schalke 04 e Siviglia possa lasciare Barcellona.