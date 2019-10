Brescia, prove di rinnovo per Torregrossa

BRESCIA RINNOVO TORREGROSSA / Quasi al rientro dopo il problema muscolare che fin qui gli ha fatto disputare solo 45' in campionato, Ernesto Torregrossa si gioca anche un'altra partita per il futuro con il rinnovo da discutere con il Brescia.

In scadenza di contratto nel 2021, l'attaccante 27enne sta bene nel club lombardo che ricambia la fiducia e la volontà di entrambe le parti, scrive 'La Gazzetta dello Sport', è quella di arrivare ad un accordo per il prolungamento. Non c'è ancora un incontro in agenda, ma filtra ottimismo.