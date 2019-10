Real Madrid, scoppia il caso Bale: chiederà la cessione

CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE /Gareth Bale ha detto basta: vuole lasciare il Real Madrid, stavolta sul serio. L'attaccante, come riportato da 'AS', avrebbe preso questa decisione dopo aver assistito alla sfida di Champions col Brugge dalla tribuna senza alcuna spiegazione da parte di Zidane. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il gallese, che era reduce da mesi di dubbi.

Il tecnico francese lo aveva definito fuori dal progetto in estate, ma la società non è riuscita a ricollocarlo sul mercato e in questo momento il calciatore non sente il sostegno dei dirigenti, che erano stati ben più solerti nei momenti difficili di. Bale considera positivo il suo rendimento e non comprende la mancanza di considerazione da parte del tecnico: un feeling mai nato che, a quanto pare, porterà a una separazione al termine di questa stagione. A meno di sorprese che, quando si parla dei blancos, sono sempre dietro l'angolo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!