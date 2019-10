CALCIOMERCATO MILAN SPALLETTI PIOLI / Potrebbe profilarsi un clamoroso colpo di scena per la panchina del Milan: con Giampaolo ormai ad un passo dall'esonero, i rossoneri erano orientati ad affidare la guida tecnica a Luciano Spalletti.

Incassato il sì del tecnico, anche dal punto di vista economico, c'è da risolvere la questione buonuscita con l': un problema che non si è ancora riuscito a superare e così, riferisce 'Sky Sport', il Milan starebbe virando in maniera concreta su Stefano Pioli, altro ex interista, che ha preso tempo con Genoa e Sampdoria proprio per la possibilità di approdare in rossonero. La società lombarda non aspetterà oltre domani mattina l'eventuale intesa per la risoluzione del contratto di Spalletti con l'Inter poi, in caso di fumata nera, chiuderà con Pioli.