VIDEO CALCIOMERCATO MILAN SCARONI / Giornata febbrile in casa Milan: Marco Giampaolo è vicino all'esonero con Luciano Spalletti individuato come profilo ideale per la successione.

Per il tecnico toscano si attende l'accordo con l'Inter per la buonuscita e a questo sta lavorando la dirigenza rossonera. Incontri e riunioni a Casa Milan con il presidente Scaroni che ha lasciato poco fa gli uffici del club: alle domande dei giornalisti sulla situazione allenatore e alla richiesta di far capire a che punto stanno le cose anche solo con uno sguardo, il numero uno rossonero ha risposto coprendosi gli occhi con la mano e non rilasciando dichiarazioni.