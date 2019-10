CALCIOMERCATO SAMPDORIA BERTOLACCI / Da ormai diversi giorni la Sampdoria sembra vicina all'acquisto di Andrea Bertolacci. Il centrocampista ex Genoa e Milan dopo aver concluso il suo contratto con i rossoneri è svincolato da luglio ed appare vicinissimo al ritorno in Serie A.

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' oggi lo stesso Bertolacci sarà a Genova per formalizzare il tutto con la Sampdoria e iniziare la sua nuova avventura nel capoluogo ligure. Per il classe 1991 pronto un contratto annuale sul quale è attesa solo la firma.