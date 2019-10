Calciomercato Milan, da Spalletti a Pioli: come giocherebbero

CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO SPALLETTI PIOLI GARCIA MARCELINO / La vittoria conquistata nell'ultimo turno contro il Genoa potrebbe non bastare a Giampaolo: dal fischio finale della gara vinta al 'Marassi', in casa Milansi sta valutando davvero la possibilità di interrompere in anticipo il legame con l'ex tecnico della Sampdoria che sembra non essere riuscito in questa prima parte di stagione a dare un'impronta alla sua squadra. Chi al posto di Giampaolo? Come raccontato su Calciomercato.it sono due i principali candidati alla sostituzione: Luciano Spalletti, che dovrebbe sciogliere il suo contratto con l'Inter, e Stefano Pioli, cercato anche dalla Sampdoria. Dalla Spagna confermano sondaggi per Marcelino, da non scartare le ipotesi Garcia e Ranieri. Quale potrebbe essere l'uomo giusto per Maldini e Boban in grado di risollevare il Milan? Ecco un'analisi dei numeri in carriera degli allenatori accostati alla panchina rossonera e come giocherebbero qualora sbarcassero a Milano. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Milan, da Spalletti a Pioli: numeri a confronto

Luciano Spalletti è ancora sottocontratto con l'Inter che ha deciso di affidarsi per questa stagione ad Antonio Conte: l'ex tecnico di Roma e Zenit è arrivato sulla panchina nerazzurra esattamente il 9 giugno 2017 ed è riuscito per due anni consecutivi a portare la propria squadra in Champions League come fatto anche nella capitale. Spalletti ha collezionato 90 panchine con l'Inter, con una media punti pari a 1,80: meglio nelle due parentesi con la Roma (2,15 da gennaio 2016 a giugno 2017 e 1,86 da giugno 2005 ad agosto 2009) e con lo Zenit (1,99). Diversa l'avventura di Pioli sulla panchina dell'Inter: arrivato a stagione in corso, il tecnico classe 1965 ha collezionato 27 panchine a Milano con una media punti pari a 1.67. Niente qualificazione in Champions League con l'Inter che ha entusiasmato a tratti (spicca il 7-1 rifilato all'Atalanta).

Calciomercato Milan, da Spalletti a Pioli: come giocherebbero

Stessa media punti (con la, peggio nella sua ultima esperienza con lail miglior risultatocon ilnella stagione 2005/2006. Rudipotrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza sulla panchina della Roma (media punti) e dopo aver lasciato in estate il: indimenticabile il titolo vinto in Francia con ilma la media punti danon è la migliore della sua carriera.è pronto a rimettersi in gioco dopo l'esonero shock con il(1,79 media punti),da non escludere dopo l'ultima esperienza sulla panchina della Roma (1,83).

Il modulo più utilizzato in carriera da Luciano Spalletti è il 4-2-3-1, marchio di fabbrica visto anche nelle due ultime stagioni all'Inter ed esportabile anche nell'altra sponda del Naviglio. In mediana Kessie potrebbe affiancare Bennacer o Biglia, Paquetà potrebbe rilanciarsi sulla trequarti mentre Rebic, Suso, Calhanoglu, Rafael Leao e Borini sarebbero congeniali per il ruolo di esterno. In avanti Piatek ma all'occorenza anche il portoghese prelevato dal Lille in estate.

MILAN DI SPALLETTI (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Suso, Paquetà, Rebic; Piatek.

Anche Pioli ha utilizzato il 4-2-3-1 all'Inter ma il modulo più utilizzato in carriera rimane il 4-3-3, variante già vista in stagione con Giampaolo.

MILAN DI PIOLI (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Rebic/Rafael Leao.

4-2-3-1 è anche il modulo usato più volte in carriera da Rudi Garcia e Claudio Ranieri. Anche in questo caso i due tecnici potrebbero contare su una vasta scelta soprattutto per quanto riguarda il discorso degli esterni.

MILAN DI GARCIA E RANIERI (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Suso, Paquetà, Rebic; Piatek.

Il 4-4-2 invece è il marchio di fabbrica di Marcelino. Ne potrebbe beneficiare Rafael Leao, ma anche Rebic sarebbe un partner d'attacco perfetto per Piatek. Suso esterno di centrocampo? Ci ha già provato con il Milan senza risultati eccellenti. Modulo che potrebbe anche non valorizzare le qualità di Paquetà.

MILAN DI MARCELINO (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Suso, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Rebic; Piatek.