NAPOLI HYSAJ INFORTUNIO TORINO / Il Napoli esce con le ossa rotte dalla trasferta di Torino, letteralmente. La squadra di Ancelotti non va oltre lo 0-0 in casa dei granata, rischiando di veder scappare ulteriormente Inter e Juventus in testa.

Non solo, per gli azzurri c'è anche una brutta notizia che arriva dall'infermeria.

Elseid Hysaj, al ritorno da titolare, ha dovuto lasciare il campo al 34' per una bruttissima caduta sul terreno. L'albanese è parso subito dolorante, lasciando il campo a Ghoulam. E la diagnosi è impietosa: per il terzino del Napoli si tratta di frattura dello sterno. Ora bisognerà valutare i tempi di recupero.