Sampdoria, esonero Di Francesco? Le parole di Ferrero

SAMPDORIA ESONERO DI FRANCESCO FERRERO / Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la sconfitta con il Verona: “Esonero Di Francesco? La situazione è sotto gli occhi di tutti, la esaminerò e prenderò una decisione per il bene di tutte le parti in causa. Non ho altro da dire, qualsiasi altra cosa sarebbe noia”.

SQUADRA – “Mi fate domande, sono un signore del quale si dice da cinque anni che non capisce nulla di calcio. Ribadisco, esamineremo tutti insieme la situazione per il bene della Sampdoria.

Se ci saranno novità ve le comunicheremo”.

SOLUZIONE – “Domani parleremo e decideremo. Bisogna trovare una soluzione per il bene del club, che è l’unica cosa che va tenuta in conto”.

TRATTATIVA – “Trattativa cessione? Non bisogna darsi alibi: il campo è una cosa, la trattativa è un’altra. È lunga, estenuante, avevamo firmato un’esclusiva che scadrà a breve, ma chi vivrà vedrà. Non diamo alibi a nessuno, però. La rosa è stata rinforzata”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!