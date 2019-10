Roma, si riapre la pista Hysaj: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA HYSAJ /La rottura del legamento crociato del ginocchio destro di Davide Zappacosta, ennesimo infortunio occorso a un calciatore della Roma, obbliga i giallorossi a tornare sul mercato per il ruolo di terzino destro.

Nelle prossime settimane potrebbe riaprirsi una trattativa che durante la scorsa estate è stata caldissima: quella per Elseid Hysaj del Napoli.

I capitolini, insieme ad Atletico Madrid e Valencia, sono stati tra i club che più seriamente si sono mossi per l’albanese, opzione però scartata da Petrachi per le esose richieste di De Laurentiis (prestito con obbligo di riscatto di circa 20 milioni) e l’opportunità Zappacosta, che non imponeva esborsi immediati.

Con l’ex Chelsea ai box, per la Roma è inevitabile pensare al partenopeo, che aveva già dato il suo ok al trasferimento. L’ex Empoli, finora, si è visto pochissimo: gli appena due spezzoni di partita (contro Fiorentina e Brescia) nelle otto gare ufficiali disputate finora presagiscono un minutaggio minimo da qui al termine della stagione.

Il suo contratto si estinguerà nel 2021 e quindi, in fondo, l’operazione accontenterebbe tutti: la Roma riavrebbe un terzino pronto e con esperienza internazionale a disposizione, il Napoli si libererebbe di un calciatore ormai in scadenza e con nessuna volontà di rinnovare, e il ragazzo ripartirebbe da una nuova avventura di grande livello.

Le parti dovranno, però, venirsi incontro: gli azzurri chiederanno nuovamente circa 15/20 milioni per il suo cartellino e la trattativa non si preannuncia semplice. L’idea di provarci, però, dovrebbe prendere piede a breve.

Mirko Calemme - Ciro Troise