Calciomercato, Juventus rifiutata! Colpa di Sarri

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN - Da diverso tempo il nome di Willian viene accostato a diversi top club europei tra cui soprattutto la Juventus ed il Barcellona. Il 31enne fantasista brasiliano fa gola ai bianconeri perché è in scadenza di contratto con il Chelsea e potrebbe sbarcare a Torino a costo zero.

Dal canto loro i 'Blues' sono al lavoro per trovare l'accordo sul rinnovo, che secondo quanto si legge sul 'Daily Express' sarebbe la priorità del calciatore. Ma c'è di più: il tabloid britannico sostiene che Willian avrebbe confessato ai suoi amici di non voler andare alla Juve perché lì c'è, tecnico che lo ha allenato la passata stagione, ma la cui idea di calcio non lo convince.