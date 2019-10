Calciomercato Roma, UFFICIALE il rinnovo di Spinazzola

CALCIOMERCATO ROMA SPINAZZOLA - Un anno in più. Leonardo Spinazzola si lega alla Roma per un'altra stagione, portando la scadenza al 2024.

Arrivato in estate dallanell'ambito di uno scambio che ha visto Lucatrasferirsi a Torino, il 26enne eclettico terzino umbro ha trovato giovedì contro il Wolfsberger in Europa League il suo primo gol in maglia giallorossa.