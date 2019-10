Europa League, Wolfsberger-Roma 1-1: Spinazzola non basta

EUROPA LEAGUE WOLFSBERGER ROMA / Serata più complicata del previsto per la Roma impegnata in Europa League sul campo del sorprendente Wolfsberger che dopo aver battuto sonoramente il Borussia Moenchengladbach nel primo turno vende carissima la pelle nel confronto con i giallorossi. Dopo lo spavento iniziale targato Niangbo la compagine di Fonseca ha provato a prendere immediatamente in mano il pallino del gioco con i vari Zaniolo e Kluivert, imprecisi ma volenterosi. Dopo un paio di conclusioni velleitarie la prima chance vera della gara arriva al 23' con Ritzmaier che gira di testa costringendo Mirante ad una grande parata. Il pericolo corso suona come una sveglia per la Roma che 4 minuti dopo la sblocca su azione d'angolo concretizzata da Spinazzola con un colpo di testa baciato dalla fortuna. Pastore e Kalinic tentano quindi di arrotondare il punteggio in un finale di frazione in crescendo. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa cambiano passo pescando immediatamente il jolly del pareggio con una conclusioen fantastica da fuori di Liendl che sorprende Mirante.

La rete incassata costringe quindi i ragazzi di Fonseca a precipitarsi in avanti con tutte le forze per trovare il nuovo vantaggio. Zaniolo, Kluivert e Pastore sono i più attivi ma a nulla valgono gli assalti finali dei giallorossi.

Wolfsberger-Roma 1-1

Rete: 27′ Spinazzola, 51′ Liendl

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer (C), Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl (88' Schmerböck); Weissman (81′ Schmidt), Niangbo. A disp.: Kuttin, Gollner, Sprangler, Baumgartner, Wernitznig. All. Struber.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Fazio (C), Spinazzola (80′ Kolarov); Diawara, Cristante (82′ Veretout); Zaniolo, Pastore (77′ Antonucci), Kluivert; Kalinic. A disp.: Pau Lopez, Zappacosta, Juan Jesus, Dzeko. All.: Fonseca.

Ammonito: 19′ Sollbauer, 32′ Cristante, 54′ Zaniolo, 66′ Diawara, 84′ Kluivert

Arbitro: Tiago Martins

CLASSIFICA GRUPPO J: Roma e Wolfsberger 4; Basaksehir e Borussia Moenchegladbach 1