CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Nonostante un avvio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative, Krzysztof Piatek resta uno dei nomi più caldi in sede di calciomercato. Un mese di cattive prestazioni non basta infatti a cancellare il ricordo della passata annata e nei giorni scorsi dalla Spagna abbiamo registrato le indiscrezioni relative all'interessamento del Barcellona.

Il club catalano non è tuttavia l'unico ad essere stato accostato all'ex Genoa.

Stando ad alcuni rumors provenienti dall'Inghilterra, infatti, il nome del 24enne polacco figura anche sul taccuino del Manchester United. Dopo aver fallito in estate l'assalto a Dybala e Mandzukic, i Red Devils, per stessa ammissione di Solskjaer, torneranno alla carica a gennaio per il reperimento di un nuovo attaccante e oltre a quella del croato juventino, stanno monitorando anche la situazione di Piatek. Il Milan in linea di principio non ritiene cedibile il calciatore, ma la situazione potrebbe cambiare in presenza di un'offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro.