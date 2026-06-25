Nicolas Jackson per il Milan, i rossoneri puntano ad averlo in ritiro

Il Milan è alla ricerca di un centravanti in vista della prossima stagione e nel mirino dei rossoneri sembra esserci Nicolas Jackson, tornato al Chelsea dal prestito al Bayern Monaco.

I londinesi non hanno intenzione di puntare su di lui in vista della prossima stagione e, con ogni probabilità, sarà ceduto in estate per cercare continuità altrove. Il Milan, dal canto suo, sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe poi diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

La volontà del club rossonero è quella di provare a mettere a disposizione di Ruben Amorim il centravanti già a partire dal ritiro di inizio luglio, permettendo al tecnico portoghese di lavorare da subito con il suo nuovo attaccante in rosa.