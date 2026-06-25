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Sprint della Fiorentina per Viery: accordo raggiunto | ESCLUSIVO

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Il difensore centrale è stato monitorato anche da Juventus e Roma

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un trittico italiano su Viery, composto da Fiorentina, Juventus e Roma. Negli ultimi giorni, tuttavia, soprattutto una squadra ha spinto il piede sull’acceleratore per portare in Europa il giovane difensore centrale.

Viery del Gremio esulta dopo un gol
Sprint della Fiorentina per Viery: accordo raggiunto | ESCLUSIVO – calciomercato.it

Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, Fabio Paratici ha raggiunto un accordo di massima per il ventenne mancino del Gremio, pronto a firmare un contratto quinquennale una volta sistemati tutti i dettagli necessari per la fumata bianca definitiva.

Condotta in prima persona dall’agente del giocatore, Vinicius Prates, la trattativa è stata impostata sulla base di più di 17 milioni di euro, bonus inclusi, rappresentando così la cessione più alta di un difensore proveniente dal Rio Grande do Sul.

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