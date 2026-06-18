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Juve e Roma su Viery: dalle cifre alla concorrenza, il punto | ESCLUSIVO

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Il giovane difensore brasiliano piace ai due club italiani, le ultime

Sempre molto attive nella ricerca di nuovi talenti in Europa e in Sudamerica, Juventus Roma nelle ultime settimane hanno effettuato dei sondaggi per Viery. Difensore centrale mancino, il 21enne ha catturato le attenzione degli scout europei per la capacità di abbinare forza fisica e abilità tecniche nell’uscita della palla.

Viery del Gremio esulta dopo un gol
Juve e Roma su Viery: dalle cifre alla concorrenza, il punto | ESCLUSIVO – calciomercato.it

Autore di 2 gol e 1 assist in 27 presenze complessive (tutte da titolare) in stagione, il giocatore del Gremio piace anche a Benfica, Brighton Newcastle. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, prima del terremoto dirigenziale la Juve aveva ipotizzato una proposta da 17 milioni complessivi (12 più bonus), ma a Porto Alegre non sono poi arrivate offerte scritte.

Attualmente negli Stati Uniti, a breve il suo agente Vinicius Prates arriverà in Europa per occuparsi in prima persona delle eventuali trattative riguardanti il suo assistito.

 

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