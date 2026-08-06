Juve, Miretti di nuovo in orbita Lazio: le ultimissime | CM

Ecco cosa sta succedendo in casa bianconera in merito al futuro del centrocampista classe 2003, la situazione.

Ieri contro il Chelsea è stato impiegato nuovamente nei tre alle spalle dell’unica punta (Milik) disputando 63 minuti non proprio esaltanti, prima di lasciare spazio a Yildiz. In casa Juventus continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Fabio Miretti, che nelle scorse settimane è stato accostato con insistenza al Bologna. L’affare poi non si è concretizzato, ma ora spunta una nuova pista per il centrocampista di Pinerolo classe 2003.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, la Lazio avrebbe effettuato un nuovo sondaggio in queste ore per Miretti che piace tantissimo al tecnico Gattuso per duttilità tattica e capacità di inserimento.

La Juventus non si opporrebbe alla cessione del calciatore, ma l’obiettivo di Carnevali è quello di trovare il giusto compromesso che soddisfi tutte le parti in causa: la trattativa tra Juve e Lazio potrebbe essere intavolata sulla base di un prestito con diritto di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Vedremo come andrà a finire, ma intanto la Lazio si è rifatta sotto per Miretti.