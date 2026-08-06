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Juve, Miretti di nuovo in orbita Lazio: le ultimissime | CM

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Ecco cosa sta succedendo in casa bianconera in merito al futuro del centrocampista classe 2003, la situazione. 

Ieri contro il Chelsea è stato impiegato nuovamente nei tre alle spalle dell’unica punta (Milik) disputando 63 minuti non proprio esaltanti, prima di lasciare spazio a Yildiz. In casa Juventus continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Fabio Miretti, che nelle scorse settimane è stato accostato con insistenza al Bologna. L’affare poi non si è concretizzato, ma ora spunta una nuova pista per il centrocampista di Pinerolo classe 2003.

Miretti, le ultime sul futuro alla Juve
Miretti (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, la Lazio avrebbe effettuato un nuovo sondaggio in queste ore per Miretti che piace tantissimo al tecnico Gattuso per duttilità tattica e capacità di inserimento.

La Juventus non si opporrebbe alla cessione del calciatore, ma l’obiettivo di Carnevali è quello di trovare il giusto compromesso che soddisfi tutte le parti in causa: la trattativa tra Juve e Lazio potrebbe essere intavolata sulla base di un prestito con diritto di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Vedremo come andrà a finire, ma intanto la Lazio si è rifatta sotto per Miretti.

 

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