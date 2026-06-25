Juve, Miretti ai saluti: le squadre interessate

Il centrocampista bianconero si appresta a salutare definitivamente Torino, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Viene da una stagione in chiaroscuro, dove col tempo ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Spalletti giocando sempre meno. Ora Fabio Miretti si sta guardando intorno e la sua avventura alla Juventus sembra essere arrivata davvero al capolinea.

Il centrocampista classe 2003 – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sky Sport’ – sarebbe finito sul taccuino di Bologna e Villarreal: il club felsineo segue da tempo Miretti e ora è pronto ad affondare il colpo, ma occhio all’inserimento della compagine spagnola che punta a portarlo immediatamente nella Liga.

La Juve, dal canto suo, si vede costretta a cedere per realizzare plusvalenze entro il 30 giugno e proprio Miretti sembra il principale indiziato a svuotare immediatamente l’armadietto della Continassa. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati.