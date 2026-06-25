Donald Trump consegnerà la Coppa del Mondo con Infantino, che bis per il presidente USA

Ci sarà anche il presidente Donald Trump alla finale dei Mondiali 2026. La sua non sarà solo una presenza da spettatore in tribuna al MetLife Stadium

Domenica 19 luglio è la data che tutti gli appassionati di calcio devono segnare rigorosamente in rosso sul calendario. Quel giorno, al MetLife Stadium di East Rutherford, si disputa la finale dei Mondiali 2026, il match che decreterà quale nazionale apporrà il proprio nome sull’albo d’oro della competizione dopo quello dell’Argentina, vincitrice quattro anni fa in Qatar.

La finale dei Mondiali di calcio sarà un evento planetario, di certo il più seguito a livello mediatico del 2026. Tra coloro che vi assisteranno dal vivo ci sarà anche Donald Trump. E’ stato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, a confermare la sua presenza che non si limiterà solo alla visione della partita in tribuna. Alla conclusione della finale, infatti, sarà proprio il presidente statunitense a consegnare, insieme allo stesso Infantino, la Coppa del Mondo alla nazionale vincitrice.

“Saremo insieme al presidente per goderci la finale e consegnare il trofeo al vincitore“, ha dichiarato Infantino in un’intervista a Fox and Friends. Trump aveva espresso, prima dell’inizio del Mondiale, la volontà di premiare i vincitori ed è stato accontentato di nuovo dalla FIFA. Il suo sarà uno storico bis. Lo scorsa estate, infatti, Trump ha premiato il Chelsea per la vittoria della prima edizione del Mondiale per Club avvenuta nella finale vinta con il PSG e disputata anch’essa al MetLife Stadium.

Una premiazione non senza momenti di imbarazzo con Trump che, dopo aver consegnato il trofeo a Reece James (capitano del Chelsea), è rimasto sul palco in prima fila mentre i giocatori festeggiavano saltando sul palco. E’ stato lo stesso Infantino ad allontanarlo portandolo provvidenzialmente nelle retrovie. Inoltre, prima che James alzasse la coppa, Trump ha impallato nell’inquadratura televisiva il grande protagonista della finale ovvero Cole Palmer. L’attaccante è stato “oscurato” dal presidente proprio nella fase clou della premiazione dopo la doppietta segnata nel 3-0 che ha regalato ai Blues l’unico trofeo internazionale che mancava al palmares del club londinese.

Vedremo se prima della finale, Trump riuscirà ad assistere a un match della nazionale statunitense al Mondiale. I padroni di casa, già certi del primo posto, affronteranno la Turchia nell’ultima partita del girone. Successivamente, disputeranno il loro match di sedicesimi finale contro una terza classificata. La partita è in programma alle 2 di giovedì 2 luglio a San Francisco.