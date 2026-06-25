L’Inter e il vertice per Nico Paz: le condizioni del Real Madrid | CM

Nelle scorse ore l’incontro tra i ‘Blancos’ e il Como: serve un’offerta astronomica per il gioiello argentino

Nico Paz adesso è più lontano dall’Italia e dalla Serie A. Nell’incontro odierno a Madrid tra il Ds del Como Ludi e la dirigenza del Real, la società spagnola ha confermato l’intenzione di attivare la clausola di riacquisto per il fantasista albiceleste.

Nelle casse del Como finiranno 9 milioni di euro, con il club lariano che però ha ancora un’altra possibilità: versare entro il 30 giugno 60 milioni al Real Madrid, con i ‘Blancos’ che avrebbero una successiva recompra fissata a 80 milioni. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, difficilmente però il Como opterà per questa soluzione anche perché frenato dal Fair Play Finanziario dopo la storica qualificazione in Champions League.

Nico Paz, addio Como: gli scenari per l’Inter

A questo punto Nico Paz farà ritorno al Real Madrid, con il nuovo tecnico Mourinho e la dirigenza merengue che valuteranno attentamente il suo futuro nelle prossime settimane.

Le qualità dell’argentino (attualmente impegnato al Mondiale) non sono in discussione, ma la concorrenza è tanta nel ruolo e il classe 2004 rischia di trovare poca continuità a Madrid. Il Real a questo punto lo venderebbe al miglior offerente e sulle tracce di Nico Paz c’è anche l’Inter in Italia. C’è però un grosso problema: Florentino Perez – rispetto all’operazione con il Como – alzerebbe ulteriormente la posta sul prezzo del fantasista.

Ci vorrebbero almeno 80 milioni di euro per la cessione definitiva: cifra che arriverebbe dalla Premer League, dove potrebbe scatenarsi un’asta tra le big inglesi. Con l’Inter che sarebbe tagliata fuori a queste condizioni…