Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

L’Inter e il vertice per Nico Paz: le condizioni del Real Madrid | CM

Foto dell'autore

Nelle scorse ore l’incontro tra i ‘Blancos’ e il Como: serve un’offerta astronomica per il gioiello argentino

Nico Paz adesso è più lontano dall’Italia e dalla Serie A. Nell’incontro odierno a Madrid tra il Ds del Como Ludi e la dirigenza del Real, la società spagnola ha confermato l’intenzione di attivare la clausola di riacquisto per il fantasista albiceleste.

Inter, le ultime su Nico Paz
Nico Paz più lontano dalla Serie A (Ansa) – Calciomercato.it

Nelle casse del Como finiranno 9 milioni di euro, con il club lariano che però ha ancora un’altra possibilità: versare entro il 30 giugno 60 milioni al Real Madrid, con i ‘Blancos’ che avrebbero una successiva recompra fissata a 80 milioni. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, difficilmente però il Como opterà per questa soluzione anche perché frenato dal Fair Play Finanziario dopo la storica qualificazione in Champions League.

Nico Paz, addio Como: gli scenari per l’Inter

A questo punto Nico Paz farà ritorno al Real Madrid, con il nuovo tecnico Mourinho e la dirigenza merengue che valuteranno attentamente il suo futuro nelle prossime settimane.

Nico Paz, le ultime sul futuro all'Inter
Nico Paz, classe 2004 (Ansa) – Calciomercato.it

Le qualità dell’argentino (attualmente impegnato al Mondiale) non sono in discussione, ma la concorrenza è tanta nel ruolo e il classe 2004 rischia di trovare poca continuità a Madrid. Il Real a questo punto lo venderebbe al miglior offerente e sulle tracce di Nico Paz c’è anche l’Inter in Italia. C’è però un grosso problema: Florentino Perez – rispetto all’operazione con il Como – alzerebbe ulteriormente la posta sul prezzo del fantasista.

Ci vorrebbero almeno 80 milioni di euro per la cessione definitiva: cifra che arriverebbe dalla Premer League, dove potrebbe scatenarsi un’asta tra le big inglesi. Con l’Inter che sarebbe tagliata fuori a queste condizioni… 

5862

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU