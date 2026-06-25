Juve, pronto l’assalto del Bayern Monaco a Bremer: le ultimissime

Il centrale brasiliano è finito adesso nel mirino dei campioni di Germania: riusciranno i bianconeri a resistere al nuovo assalto?

Ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro che scade il prossimo 10 agosto, ma il suo futuro resta avvolto nel mistero e non sono esclusi colpi di scena. Quello di Gleison Bremer rimane uno dei nomi più caldi della prossima sessione estiva di calciomercato, con la Juve che attende di fare chiarezza sulla situazione del centrale brasiliano.

Bremer – secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’estero – sarebbe finito adesso del Bayern Monaco, pronto a investire proprio sull’ex Torino per blindare la retroguardia a disposizione di Vincent Kompany. La società tedesca dispone di una grandissima disponibilità economica e non avrebbe problemi ad assecondare le richieste della Juventus.

Attenzione, dunque, a questa pista e ai prossimi giorni che potrebbero essere decisivi in tal senso: Bremer, a sorpresa, potrebbe davvero dire addio alla Vecchia Signora per trasferirsi in Bundesliga.