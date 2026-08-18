Ricci nel mirino del Como, si avvicina l’addio al Milan

Samuele Ricci non fa parte della lista dei cedibili che Ruben Amorim ha consegnato alla dirigenza rossonera, ma non appare centrale nel nuovo progetto del Milan.
Centrocampista classe 2001, arrivato lo scorso anno dal Torino, Ricci non è riuscito a trovare continuità in rossonero e potrebbe salutare per trasferirsi in un’altra squadra di Serie A.
Il Como, stando a quanto affermato da Alfredo Pedullà, sarebbe sulle tracce del mediano che piace molto anche all’Atalanta di Maurizio Sarri. Possibile, quindi, il trasferimento in riva al lago per l’ex Torino con il Milan che potrebbe aprire anche ad un prestito con diritto di riscatto.