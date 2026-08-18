Tomori e Fofana nel mirino della Juventus, il Milan può cederli

Fikayo Tomori e Youssouf Fofana potrebbero salutare il Milan con i due calciatori che sono finiti nel mirino della Juventus.

Il Milan sta lavorando sul mercato in uscita con i rossoneri che hanno stilato una lista di giocatori che dovranno salutare il gruppo entro la fine della sessione estiva di trattative.

Youssouf Fofana e Fikayo Tomori sono sulla lista dei partenti con la Juventus che li ha messi nel mirino e valuta di presentare una doppia offerta al Milan per sistemare la rosa a disposizione di Spalletti.