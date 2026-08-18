Juve, Cabal sempre più vicino al Bologna: tutti i dettagli

Il difensore della Nazionale colombiana si avvicina a grandi passi al trasferimento in rossoblu, la situazione.
Nella Juventus del prossimo anno non ci sarà posto per Juan David Cabal Murillo, che si avvicina a grandi passi all’addio. Il difensore colombiano classe 2001 viene da una stagione negativa, in cui è stato impegnato pochissimo da Spalletti anche a causa di alcuni problemi fisici.
Adesso – secondo quanto riferito dal ‘QS’ – il Bologna starebbe accelerando per portare subito il calciatore in Emilia: la Juve inizialmente era intenzionata a vendere Cabal in prestito con obbligo di riscatto, ma alla fine l’affare tra i due club potrebbe andare in porto anche in prestito con diritto di riscatto.
Cabal-Juve, matrimonio dunque al capolinea con il Bologna pronto ad accogliere l’ex Hellas Verona.