La Svezia deve rinunciare a Isak Hien, Atalanta col fiato sospeso per l’infortunio del difensore

La Svezia si è qualificata ai sedicesimi di finale del Mondiale ma dovrà rinunciare a Isak Hien. Le ultime sulle condizioni del difensore dell’Atalanta

Missione compiuta per la Svezia. Tornata al Mondiale dopo l’assenza in Qatar, la rappresentativa scandinava ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale rientrando tra le migliori otto terze classificate.

Decisivo il pareggio ottenuto nell’ultimo match del girone F contro il Giappone, terminato 1-1 con il gol di Elanga che ha vanificato la rete provvisorio vantaggio dei nipponici segnata da Maeda a inizio ripresa. Svezia che ha subito il gol dopo l’uscita dal campo di Isak Hien. Il difensore dell’Atalanta è stato sostituito al 37′ da Bergvall dopo un infortunio muscolare che, dalle prime impressioni, sembra molto serio.

Uscito dal campo sorretto da due membri dello staff medico svedese, Hien avrebbe riportato una lesione al bicipite femorale o al flessore della coscia sinistra nel tentativo di recuperare un pallone sulla linea di fondo. L’entità dell’infortunio sarà definita nei prossimi giorni quando Hien si sottoporrà a esami diagnostici specialistici insieme ai medici dell’Atalanta. Il suo Mondiale è terminato senza la possibilità per il c.t. Potter di convocare un sostituto in vista del match dei sedicesimi di finale contro la Francia che si disputerà martedì 30 giugno alle 23.

Hien è stato schierato titolare da Potter nelle tre partite del girone F disputate dalla Svezia contro Tunisia, Olanda e Svezia. Una defezione, la sua, commentata con grande rammarico da Potter: “E’ un giocatore fondamentale per noi sia in campo che fuori. Concludere il Mondiale in questo modo è molto triste. Lo sosterremo nel miglior modo possibile. Sono sicuro che tornerà più forte di prima.” Vedremo a questo punto se Hien riuscirà a recuperare in tempo prima di mettersi a disposizione di Sarri per la preparazione pre campionato dell’Atalanta che comincerà il 13 luglio a Zingonia. Hien, ovviamente, usufruirà ora di un periodo di vacanza come tutti gli altri altri calciatori nerazzurri impegnati al Mondiale.

L’infortunio di Hien è il secondo per un difensore che è stato schierato ai Mondiali. L’altro ha riguardato il tedesco Nico Schlotterbeck che si è procurato una lesione ai legamenti della caviglia durante il match vinto contro la Costa d’Avorio. Nonostante l’indisponibilità, Schlotterbeck ha deciso di rimanere aggregato alla Germania. I tedeschi torneranno in campo lunedì 29 giugno nel sedicesimo di finale contro il Paraguay, quest’ultimo rientrato tra le migliori terze come la Svezia.