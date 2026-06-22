Milan e Roma firmano la resa: 50 milioni di euro

Discorso praticamente chiuso per giallorossi e rossoneri sul calciomercato

Mentre il Milan ha deciso di affidare i ruoli di ds e di ad a figure interne alla società, la Roma da qualche giorno ha ottenuto una deroga per far lavorare attivamente Tony D’Amico da subito, senza dover più aspettare la data del primo luglio.

Dopo il ribaltone di fine stagione che ha portato i giallorossi in Champions e i rossoneri in Europa League, i due club si approcceranno alla sessione estiva di calciomercato con ambizioni e necessità diverse, ma con la consapevolezza di dover operare quasi in tutti i settori del campo per costruire una rosa all’altezza delle aspettative.

Nei giorni scorsi, abbiamo assistito all’accostamento di Musah, Nkunku e Pulisic alla squadra capitolina, ma gli intrecci tra Milan e Roma riguardano anche alcuni obiettivi condivisi e dossier studiati con attenzione.

Uno dei profili maggiormente apprezzati da entrambe le squadre è Crysencio Summerville, ma secondo footmercato.net le due squadre italiane sono ormai fuori dai giochi. L’irruzione del PSG abbinata all’interessamento concreto di Arsenal, Aston Villa, Manchester United e Tottenham agevola il West Ham, che continua a chiedere almeno 50 milioni di euro per l’olandese nonostante la retrocessione.