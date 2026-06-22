Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan e Roma firmano la resa: 50 milioni di euro

Foto dell'autore

Discorso praticamente chiuso per giallorossi e rossoneri sul calciomercato

Mentre il Milan ha deciso di affidare i ruoli di ds e di ad a figure interne alla società, la Roma da qualche giorno ha ottenuto una deroga per far lavorare attivamente Tony D’Amico da subito, senza dover più aspettare la data del primo luglio.

Gasperini saluta i tifosi
Milan e Roma firmano la resa: 50 milioni di euro (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo il ribaltone di fine stagione che ha portato i giallorossi in Champions e i rossoneri in Europa League, i due club si approcceranno alla sessione estiva di calciomercato con ambizioni e necessità diverse, ma con la consapevolezza di dover operare quasi in tutti i settori del campo per costruire una rosa all’altezza delle aspettative.

Nei giorni scorsi, abbiamo assistito all’accostamento di Musah, Nkunku Pulisic alla squadra capitolina, ma gli intrecci tra Milan e Roma riguardano anche alcuni obiettivi condivisi e dossier studiati con attenzione.

Uno dei profili maggiormente apprezzati da entrambe le squadre è Crysencio Summerville, ma secondo footmercato.net le due squadre italiane sono ormai fuori dai giochi. L’irruzione del PSG abbinata all’interessamento concreto di Arsenal, Aston Villa, Manchester United e Tottenham agevola il West Ham, che continua a chiedere almeno 50 milioni di euro per l’olandese nonostante la retrocessione.

5745

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU