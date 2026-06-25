Da Mourinho ad Amorim: il Milan sfida il Como e mette la freccia

Spunta un nome nuovo per l’attacco rossonero, ma c’è da battere l’ambizioso Fabregas

Dopo l’epurazione messa in atto dalla proprietà americana in seguito alla clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Milan ha deciso di affidarsi alle risorse interne per costruire il nuovo organigramma dirigenziale e l’unica grande novità rispetto al passato resta così Ruben Amorim in panchina.

Alle prese con i dubbi di Mike Maignan e Christian Pulisic e pronto invece ad assecondare i propositi di addio di Rafael Leao, il club rossonero deve recuperare terreno dopo aver accumulato un ritardo importante in seguito alle incertezze societarie, ma è pronto a fidarsi delle indicazioni del nuovo tecnico per costruire una rosa all’altezza delle sue aspettative.

Tra le priorità già individuate dall’ex Manchester United, c’è anche il reperimento di un nuovo attaccante esterno e le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di un potenziale derby con il Como per Andreas Schjelderup. A riportare la notizia è Ekrem Konur.

Secondo il giornalista sportivo, i due club italiani devono tuttavia vedersela con la concorrenza di Atletico Madrid e Liverpool. Accostato anche alla Roma lo scorso anno, l’esterno norvegese ha già giocato due spezzoni di gara ai Mondiali. Amorim dopo Mourinho? Chissà se il destino prevederà davvero un altro allenatore portoghese sulla strada del 22enne di Bodo.