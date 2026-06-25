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Doppietta di Vinicius e gol di Cunha, il Brasile travolge la Scozia: gli highlights del match (Video)

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Il Brasile batte nettamente la Scozia a Miami nell’ultimo match del girone C dei Mondiali e chiude al primo posto davanti al Marocco

Dopo quello rifilato ad Haiti, il Brasile si impone con un altro 3-0 nella sfida finale del gruppo C contro una Scozia che ora attende solo il verdetto per un’eliminazione che sembra inevitabile. La Seleçao, invece, ha vinto il proprio girone grazie a una migliore differenza reti con il Marocco (+6 a +3) che si è imposto in rimonta su Haiti (4-2) raggiungendo quota 7 punti.

i calciatori del Brasile
Doppietta di Vinicius e gol di Cunha, il Brasile travolge la Scozia: gli highlights del match (Video) – calciomercato.it (foto Ansa)

Il Brasile è passato in vantaggio al 7′. Rayan approfitta di un errore in disimpegno di McKenna e serve Vinicius che dribbla il portiere scozzese e deposita la palla in rete a porta sguarnita. Al 22′, lo stesso Vinicius segna il gol del raddoppio approfittando di un’altra distrazione di un difensore scozzese. E’ Hendry stavolta a perdere palla e a permettere all’attaccante del Real di battere nuovamente Gunn. Fortunatamente per gli scozzesi, il gol viene annullato all’on field review per un contatto tra lo Vinicius e Hendry giudicato falloso dall’arbitro.

Scampato il pericolo, la Scozia tenta qualche sortita offensiva ma senza impensierire eccessivamente la retroguardia verdeoro. Anzi, è il Brasile a rendersi due volte pericoloso con Cunha prima del raddoppio che arriva al 47‘ del primo tempo. Sul cross di Bruno Guimaraes, Gunn esce a vuoto e Vinicius insacca di testa per il 2-0 che chiude, di fatto, l’incontro.

Al 60′, la Scozia è definitivamente al tappeto. E’ ancora Bruno Guimaraes a servire un assist stavolta per Cunha che batte Gunn in uscita. Terzo gol per l’attaccante del Manchester United dopo la doppietta rifilata ad Haiti. La festa dei tifosi brasiliani sugli spalti prosegue al 76′ quando Ancelotti fa entrare Neymar al posto di Cunha. Una passarella finale per il fuoriclasse del Santos che non giocava una partita con la Seleçao dal 17 ottobre 2023.

 

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Da primo classificato nel girone C, il Brasile affronterà la seconda del gruppo F nel quale è in testa l’Olanda a 4 punti ma con una migliore differenza reti del Giappone. Terza la Svezia a 3 punti. All’ultima giornata, in programma nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno, l’Olanda affronta la Tunisia già eliminata mentre Giappone-Svezia è a tutti gli effetti uno spareggio qualificazione. Con un pareggio, la Svezia potrebbe rientrare tra le migliori otto terze classificate. L’Olanda dovrebbe concludere al primo posto. In questo caso, gli Orange incrocerebbero il Marocco ai sedicesimi.

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