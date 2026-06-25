Le qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: l’elenco aggiornato

Si sta delineando il gruppo delle 32 nazionali qualificati ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Alcuni verdetti sono già stati emessi, altri arriveranno nei prossimi giorni. L’elenco aggiornato

Una fase a eliminazione diretta diversa dalle precedenti edizioni quella in programma ai Mondiali 2026. L’allargamento a 48 partecipanti (suddivise in 12 gironi da quattro) ha comportato l’introduzione di un ulteriore turno eliminatorio nella seconda fase, quello dei sedicesimi di finale.

Sedicesimi cui si qualificano le prime due classificate di ogni gironi più le otto migliori terze in base alla classifica dedicata che verrà stilata alla conclusione della fase a gruppi. Ecco tutti i verdetti già emessi finora. L’elenco definitivo delle qualificate e delle eliminate lo avremo nella nottata tra sabato 27 e domenica 28 giugno quando si disputeranno gli ultimi match dei gironi.

Le nazionali qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026

Messico (Girone A)

Sudafrica (Girone A)

Svizzera (Girone B)

Canada (Girone B)

Brasile (Girone C)

Marocco (Girone C)

USA (Girone D)

Germania (Girone E)

Argentina (Gruppo J)

Francia (Gruppo I)

Noorvegia (Gruppo I)

Colombia (Gruppo K)

In aggiornamento

Le nazionali eliminate nella fase a gruppi dei Mondiali 2026

Repubblica Ceca (Gruppo A

Qatar (gruppo B)

Haiti (gruppo C)

Turchia (gruppo D)

Tunisia (Gruppo F)

Giordania (Gruppo J)

Panama (Gruppo L)

In aggiornamento

I sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 si disputeranno da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio quando cominceranno anche gli ottavi in programma fino a martedì 7 luglio.

Questa la programmazione completa con gli incroci dei sedicesimi di finale

Domenica 28 giugno

Match 73: Canada – Sudafrica (ore 21, Los Angeles)

Lunedì 29 giugno

Match 76: Brasile – Seconda Gruppo F (ore 19; Houston)

Match 74: Vincente Gruppo E – Terza Classificata Gruppo A/B/C/D/F (ore 22.30; Boston)

Martedì 30 giugno

Match 75: Vincente Gruppo F – Marocco (ore 3; Monterrey)

Match 78: Seconda Gruppo E – Seconda Gruppo I (ore 19; Dallas)

Match 77: Vincente Gruppo I – Terza Classificata Gruppo C/D/F/G/H (ore 23 New York)

Mercoledì 1 luglio

Match 79: Svizzera – Terza Classificata Gruppo C/E/F/H/I (ore 3; Città del Messico)

Match 80: Vincente Gruppo L – Terza Classificata Gruppo E/H/I/J/K (ore 18; Atlanta)

Match 82: Vincente Gruppo G – Terza Classificata Gruppo A/E/H/I/J (ore 22; Seattle)

Giovedì 2 luglio

Match 81: Vincente Gruppo D – Gruppo B/E/F/I/J (ore 2; San Francisco)

Match 84: Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J (ore 22; Los Angeles)

Venerdì 3 luglio

Match 83: Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L (ore 1; Toronto)

Match 85: Vincente Gruppo B – Terza classificata Gruppo E/F/G/I/J (ore 5; Vancouver)

Match 88: Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G (ore 20; Dallas)

Sabato 4 luglio

Match 86: Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H (ore 24; Miami)

Match 87 – Vincente Gruppo K – Terza classificata Gruppo D/E/I/J/L (ore 3.30; Kansas City)