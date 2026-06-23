Ufficializzato il nuovo assetto societario, il Milan è pronto a ripartire in vista della prossima stagione con Ruben Amorim in panchina, pronto a rivoluzionare, ancora una volta la rosa della squadra rossonera.

Nei primi contatti avuti con la proprietà, l’ex allenatore del Manchester United ha fatto i nomi di alcuni calciatori che ha avuto a disposizione durante la sua avventura allo Sporting e non solo.

Hjulmand è il primo obiettivo per il Milan del prossimo anno con l’ex Lecce che è diventato uno dei punti di forza della formazione portoghese e che potrebbe partire durante l’estate. Un altro calciatore che piace è Pedro Gonçalves, attaccante esterno che potrebbe andare a rinforzare il pacchetto avanzato a disposizione di Amorim, soprattutto in caso di addio di Leao.

Gonçalo Ramos resta uno degli obiettivi principali del Milan per quello che riguarda l’attacco con il portoghese che appare in uscita dal PSG e che potrebbe salutare i campioni d’Europa per trovare maggiore spazio altrove.