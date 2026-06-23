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Vlahovic, non solo Besiktas: ci provano due big italiane

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Il futuro dell’attaccante serbo è vicinissimo alla svolta definitiva: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo. 

Il futuro di Dusan Vlahovic appare molto più chiaro rispetto a qualche giorno fa. L’attaccante serbo, che si appresta a salutare definitivamente la Juventus con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe infatti ripartire dalla Turchia, ma occhio ai colpi di scena e al possibile inserimento di altre squadre.

Dusan Vlahovic dopo un gol con la Juventus
Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it

In pole per l’acquisto dell’ex Fiorentina c’è al momento il Besiktas di Vincenzo Italiano che ha rotto gli indugi e mette sul piatto un ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione più un bonus alla firma da almeno 5 milioni: una proposta importante, che Vlahovic starebbe seriamente prendendo in considerazione.

Occhio, però, alle sorprese: Napoli e Milan infatti non hanno perso le speranze di arrivare al calciatore e studiano la strategia migliore per iscriversi alla corsa. Quale sarà alla fine la prossima destinazione di Dusan Vlahovic?

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