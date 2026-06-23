Conquistato un posto nella prossima Champions League, la Roma si appresta a vivere una stagione da protagonista sia in Italia che in Europa con il club che vuole rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Prima di procedere ai nuovi acquisti, però, per esigenze di bilancio, il club dovrà salutare almeno un big per fare cassa e rientrare nei parametri UEFA.

Oltre ad acquisti e cessioni, il club capitolino starebbe lavorando anche ai rinnovi di alcuni calciatori centrali nel progetto condiviso da Gian Piero Gasperini, allenatore dei giallorossi.

Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno un accordo di massima con la Roma per il rinnovo del contratto, così come per Lorenzo Pellegrini c’è stato più di qualche incontro che ha avvicinato le parti in causa. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, si starebbe vivendo un momento di stallo nell’affare con la società che ha momentaneamente fermato le trattative per i prolungamenti.