Nazionale italiana, spunta un nome a sorpresa: Malagò tentato

Sono giorni di riflessione in casa azzurra per il futuro della Nazionale italiana: ecco cosa sta succedendo.

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, l’Italia è pronta a vivere l’ennesima rivoluzione per quel che riguarda la Nazionale di calcio. Il nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò, è al lavoro in queste ore per sistemare le ultimissime questioni, a cominciare dal ruolo di commissario tecnico per cui sono in corso Antonio Conte e Roberto Mancini.

Occhio, però, anche all’incarico di direttore tecnico della Nazionale dove si sono già fatti i nomi di grandi ex calciatori italiani come Alessandro Del Piero, Roberto Baggio, Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Giuseppe Bergomi, Gianfranco Zola e Demetrio Albertini. Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’ l’ultima pazza idea sarebbe quella di assegnare questo ruolo a Zbigniew Boniek che in passato ha già guidato la federcalcio della Polonia ed è stato vicepresidente Uefa. Come andrà a finire?