Intreccio Frattesi-Atta: reazione a catena per Inter e Juventus

Il centrocampista dell’Udinese è stata una delle rivelazioni stagionali

Protagonista di una stagione da assoluto protagonista con la maglia dell’Udinese (6 gol e 4 assist in tutte le competizioni), Arthur Atta ci ha messo davvero poco a stregare la Serie A, calamitando su di sé le attenzioni di diverse big, come Inter, Juventus, Napoli e Roma.

L’affondo italiano sin qui è stato tuttavia scoraggiato dalla posizione del club friulano che valuta il centrocampista francese circa 40 milioni di euro. Una cifra che, al momento, non è stata raggiunta nemmeno dai vari club inglesi interessati al 23enne di Rennes.

Secondo Transferfeed, una delle ultime squadre a manifestare interesse concreto per Atta è stata il Nottingham Forest che, al pari di bianconeri e partenopei, è molto interessato anche a Davide Frattesi.

Come Brighton e Newcastle, tuttavia, il Forest aveva studiato un pacchetto da 30 milioni di euro, ma questa eventuale offerta è inferiore alle aspettative dell’Udinese.