Inter, si complica la pista Curtis Jones: blitz dell’Arsenal

Pessime notizie per il club nerazzurro: si allontana il centrocampista del Liverpool in vista della prossima stagione.
L’Inter è al lavoro per regalare a Chivu un nuovo centrocampista. L’oggetto dei desideri della società nerazzurra si chiama Curtis Jones, classe 2001 del Liverpool e della nazionale inglese: adesso, però, arrivano pessime notizie dall’Inghilterra proprio per quel che concerna la pista che porta al 25enne dei Reds.
L’Inter si è spinta fin qui a 25 milioni di euro per il cartellino del calciatore, con il Liverpool che invece continua a chiederne almeno 40. Ma non è finita qui. Secondo quanto riportato in queste ore dal ‘Daily Mail’, c’è da registrare adesso l’inserimento dell’Arsenal che cerca un centrocampista proprio con le caratteristiche di Curtis Jones. Una svolta che rischia di allontanare definitivamente il calciatore del Liverpool dalla Serie A e dall’Inter.