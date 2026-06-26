Calendario sedicesimi di finale Mondiali 2026: le date, gli orari e il tabellone con tutte le partite

Il calendario dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Sono 32 le nazionali qualificate alla fase a eliminazione diretta. Non mancano le sfide interessanti in vista degli ottavi

Sarà una fase a eliminazione diretta più ampia rispetto alle precedenti edizioni quella cui assisteremo ai Mondiali 2026. Il nuovo format a 48 squadre con 12 gironi ha comportato infatti l’introduzione di un ulteriore turno eliminatorio ovvero i sedicesimi di finale cui accedono le prime due classificate di ogni gruppo più le otto migliori terze.

I sedicesimi di finale si disputeranno da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio. Una settimana di partite che decreteranno le 16 qualificate agli ottavi in programma da sabato 4 a martedì 7 luglio. Si procederà poi con i quattro match dei quarti di finale distribuiti tra il 9 e il 12 luglio. Le semifinali si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15 luglio. La finalissima, infine, è prevista domenica 19 luglio alle 21 al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey.

Mondiali 2026, il calendario dei sedicesimi di finale

Domenica 28 giugno

Partita 73: Canada-Sudafrica (ore 21; Los Angeles)

Lunedì 29 giugno

Partita 76: Brasile-Giappone (ore 19; Houston)

Partita 74: Germania – Paraguay (ore 22.30; Boston)

Martedì 30 giugno

Partita 75: Olanda-Marocco (ore 3; Monterrey)

Partita 78: Costa D’Avorio – Seconda Gruppo I (ore 19; Dallas)

Partita 77: Francia-Svezia (ore 23 New York)

Mercoledì 1 luglio

Partita 79: Messico – Terza Classificata Gruppo C/E/F/H/I (ore 3; Città del Messico)

Partita 80: Vincente Gruppo L – Terza Classificata Gruppo E/H/I/J/K (ore 18; Atlanta)

Partita 82: Belgio – Terza Classificata Gruppo A/E/H/I/J (ore 22; Seattle)

Giovedì 2 luglio

Partita 81: USA – Bosnia Erzegovina (ore 2; San Francisco)

Partita 84: Spagna – Seconda Gruppo J (ore 22; Los Angeles)



Venerdì 3 luglio

Partita 83: Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L (ore 1; Toronto)

Partita 85: Svizzera – Terza classificata Gruppo E/F/G/I/J (ore 5; Vancouver)

Partita 88: Australia – Egitto (ore 20; Dallas)



Sabato 4 luglio

Partita 86: Argentina – Capo Verde (ore 24; Miami)

Partita 87 – Vincente Gruppo K – Terza classificata Gruppo D/E/I/J/L (ore 3.30; Kansas City)

Già definito il tabellone degli ottavi di finale con questi incroci tra le vincenti dei sedicesimi

Vincente 73 – Vincente 75

Vincente 74 – Vincente 77

Vincente 76 – Vincente 78

Vincente 79 – Vincente 80

Vincente 83 – Vincente 84

Vincente 81 – Vincente 82

Vincente 86 – Vincente 88

Vincente 85 – Vincente 87

Tutte le partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 saranno trasmesse in streaming su DAZN tramite l’applicazione e il sito web dell’emittente. Solo sei match andranno in chiaro su RAI 1. Si tratta delle sfide serali che si disputeranno tra domenica 28 giugno e venerdì 3 luglio. RAI 1 che poi trasmetterà quattro ottavi di finale, tutti i quarti di finale, le semifinali e la finale.