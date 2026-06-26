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Calendario sedicesimi di finale Mondiali 2026: le date, gli orari e il tabellone con tutte le partite

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Il calendario dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Sono 32 le nazionali qualificate alla fase a eliminazione diretta. Non mancano le sfide interessanti in vista degli ottavi 

Sarà una fase a eliminazione diretta più ampia rispetto alle precedenti edizioni quella cui assisteremo ai Mondiali 2026. Il nuovo format a 48 squadre con 12 gironi ha comportato infatti l’introduzione di un ulteriore turno eliminatorio ovvero i sedicesimi di finale cui accedono le prime due classificate di ogni gruppo più le otto migliori terze.

Cristiano Ronaldo esulta dopo il gol segnato con il Portogallo
Calendario sedicesimi di finale Mondiali 2026: le date, gli orari e il tabellone con tutte le partite – calciomercato.it (foto Ansa)

I sedicesimi di finale si disputeranno da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio. Una settimana di partite che decreteranno le 16 qualificate agli ottavi in programma da sabato 4 a martedì 7 luglio. Si procederà poi con i quattro match dei quarti di finale distribuiti tra il 9 e il 12 luglio. Le semifinali si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15 luglio. La finalissima, infine, è prevista domenica 19 luglio alle 21 al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey.

Mondiali 2026, il calendario dei sedicesimi di finale

Domenica 28 giugno
Partita 73: Canada-Sudafrica (ore 21; Los Angeles)

Lunedì 29 giugno
Partita 76: Brasile-Giappone (ore 19; Houston)
Partita 74: Germania – Paraguay (ore 22.30; Boston)

Martedì 30 giugno
Partita 75: Olanda-Marocco (ore 3; Monterrey)
Partita 78: Costa D’Avorio – Seconda Gruppo I (ore 19; Dallas)
Partita 77: Francia-Svezia  (ore 23 New York)

Mercoledì 1 luglio
Partita 79: Messico – Terza Classificata Gruppo C/E/F/H/I (ore 3; Città del Messico)
Partita 80: Vincente Gruppo L – Terza Classificata Gruppo E/H/I/J/K (ore 18; Atlanta)
Partita 82: Belgio – Terza Classificata Gruppo A/E/H/I/J (ore 22; Seattle)

Giovedì 2 luglio
Partita 81: USA – Bosnia Erzegovina (ore 2; San Francisco)
Partita 84: Spagna – Seconda Gruppo J (ore 22; Los Angeles)

Venerdì 3 luglio
Partita 83: Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L (ore 1; Toronto)
Partita 85: Svizzera – Terza classificata Gruppo E/F/G/I/J (ore 5; Vancouver)
Partita 88: Australia – Egitto (ore 20; Dallas)

Sabato 4 luglio
Partita 86: Argentina – Capo Verde (ore 24; Miami)
Partita 87 – Vincente Gruppo K – Terza classificata Gruppo D/E/I/J/L (ore 3.30; Kansas City)

Già definito il tabellone degli ottavi di finale con questi incroci tra le vincenti dei sedicesimi

Vincente 73 – Vincente 75
Vincente 74 – Vincente 77
Vincente 76 – Vincente 78
Vincente 79 – Vincente 80
Vincente 83 – Vincente 84
Vincente 81 – Vincente 82
Vincente 86 – Vincente 88
Vincente 85 – Vincente 87

Tutte le partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 saranno trasmesse in streaming su DAZN tramite l’applicazione e il sito web dell’emittente. Solo sei match andranno in chiaro su RAI 1. Si tratta delle sfide serali che si disputeranno tra domenica 28 giugno  e venerdì 3 luglio. RAI 1 che poi trasmetterà quattro ottavi di finale, tutti i quarti di finale, le semifinali e la finale.

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