Kerim Alajbegovic nel mirino del Milan, Ibrahimovic lo esalta

Kerim Alajbegovic è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con Zlatan Ibrahimovic che ha esaltato le qualità del giovane talento in occasione dei mondiali in USA, Canada e Messico.

Commentatore dei mondiali per Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic ha avuto parole di elogio per Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Salisburgo. Finito nel mirino di diverse squadre europee, tra cui anche Roma e Napoli, il giocatore sarebbe anche sul taccuino del Milan con Ruben Amorim che sarebbe felice di averlo a disposizione.

Il Salisburgo non ha intenzione di privarsi del proprio talento in estate a meno di offerte che possano arrivare attorno ai 30 milioni di euro. Una somma che il Milan potrebbe avere a disposizione nel caso in cui dovessero arrivare cessioni importanti, soprattutto per quello che riguarda l’attacco con Gimenez e Leao al passo d’addio.