Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Kerim Alajbegovic nel mirino del Milan, Ibrahimovic lo esalta

Foto dell'autore

Kerim Alajbegovic è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con Zlatan Ibrahimovic che ha esaltato le qualità del giovane talento in occasione dei mondiali in USA, Canada e Messico.

Il Milan su Alajbegovic
Alajbegovic piace al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Commentatore dei mondiali per Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic ha avuto parole di elogio per Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Salisburgo. Finito nel mirino di diverse squadre europee, tra cui anche Roma e Napoli, il giocatore sarebbe anche sul taccuino del Milan con Ruben Amorim che sarebbe felice di averlo a disposizione.

Il Salisburgo non ha intenzione di privarsi del proprio talento in estate a meno di offerte che possano arrivare attorno ai 30 milioni di euro. Una somma che il Milan potrebbe avere a disposizione nel caso in cui dovessero arrivare cessioni importanti, soprattutto per quello che riguarda l’attacco con Gimenez e Leao al passo d’addio.

6066

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU