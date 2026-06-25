Jashari e Ricci nel mirino dell’Atalanta, valutazioni in corso in casa Milan

Ardon Jashari e Samuele Ricci sono finiti nel mirino dell’Atalanta in vista della prossima stagione con i due che, arrivati un anno fa al Milan, hanno fatto fatica a trovare continuità in rossonero.
Il cambio di allenatore in casa Milan darà la possibilità a tutti di ripartire da zero e cercare di conquistare un posto da titolare nella formazione di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese avrebbe indicato in Ardon Jashari un calciatore fondamentale per il suo Milan con il club che, a meno di offerte irrinunciabili, tratterrà l’ex Bruges.
Stando a quanto affermato da Sky, Ricci potrebbe diventare un nome interessante per la formazione di Sarri con il tecnico che aveva pensato a lui in passato anche per la Lazio.