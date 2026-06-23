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Modric pronto a proseguire al Milan, il progetto rossonero per il croato

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Luka Modric potrebbe proseguire la sua carriera al Milan con il centrocampista croato che, secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a rinnovare con il club meneghino.

Luka Modric
Modric può restare ancora un anno (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto riportato dalla rosea, Luka Modric sarebbe felice di continuare ancora al Milan per il prossimo campionato con il classe 1985 che andrebbe così a chiudere la sua carriera con la seconda annata di fila nel club meneghino. Ruben Amorim, insieme alla dirigenza rossonera, sarebbe al lavoro per cercare di stilare un piano per l’ex Real Madrid in vista della prossima stagione.

L’idea sarebbe quella di risparmiare a Luka Modric gran parte degli impegni infrasettimanali, soprattutto per quello che riguarda la fase iniziale dell’Europa League e, in particolare, le trasferte più lontane. Modric potrebbe restare quindi sia per l’importanza dal punto di vista tecnico che per la leadership nello spogliatoio, aiutando Amorim nella sua prima annata sulla panchina del Milan.

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