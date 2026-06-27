Dopo un mese passato nella totale incertezza, sia dal punto di vista tecnico che societario, il Milan sta iniziando a lavorare in maniera decisa su quello che è il mercato per rinforzare la propria rosa.

Chiuso positivamente l’affare Gonçalo Ramos, il Milan si sta guardando intorno per migliorare la propria rosa e regalare al tecnico portoghese un organico che possa fare bene con il suo stile di gioco.

Due obiettivi, indicati proprio da Amorim, sono Hjulmand e Pedro Gonçalves. Il club, poi, sta lavorando per portare due difensori centrali che potrebbero arrivare per migliorare la rosa a disposizione del tecnico. Fikayo Tomori dovrebbe salutare in estate per permettere al club di fare cassa ad un anno dalla scadenza con Amorim che spera di avere un difensore di esperienza e dai piedi buoni per migliorare il proprio pacchetto arretrato.