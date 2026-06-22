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Jashari sarà centrale nel Milan di Amorim, il tecnico vuole puntare su di lui

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Va via via definendosi l’organigramma del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che, dopo la scelta di Amorim per la panchina, hanno optato per diverse scelte interne per quello che riguarda la società.

Ardon Jashari
Jashari sarà un punto fermo della squadra di Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ruben Amorim sta iniziando a dare le sue indicazioni per quello che riguarda il mercato, sia in entrata che in uscita con l’attuale allenatore del Milan che pare intenzionato a puntare su Ardon Jashari, reduce da un’annata non semplice.

Stando a quanto affermato da TuttoSport, il nuovo allenatore portoghese del Milan vorrebbe inserire Ardon Jashari tra i due di centrocampo affiancandogli Adrien Rabiot. Lo svizzero, infortunatosi la scorsa estate, ha passato un’annata non semplice venendo spesso chiuso dalla presenza di Modric. La prossima stagione potrebbe diventare quella della consacrazione in rossonero con il classe 2002 pronto a prendersi un posto da titolare.

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