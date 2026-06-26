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Amorim vuole tenere Nkunku, cambiano le strategie del Milan in attacco

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Ruben Amorim sta lavorando sul Milan della prossima stagione con il tecnico portoghese che sta valutando i nomi che potrebbero rinforzare la rosa del club meneghino. Oltre agli acquisti, però, si sta pensando anche a quelle che sono le pedine da cedere o da confermare all’interno della rosa.

Christopher Nkunku
Nkunku verso la permanenza al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe trattenere Christopher Nkunku in rosa in vista della prossima stagione con il francese che ha vissuto una stagione non semplice al suo esordio in rossonero. Un’annata ricca di alti e bassi con la punta che è ben vista da Ruben Amorim, deciso a tenere Nkunku in rosa per il prossimo anno.

Una permanenza che potrebbe aprire le porte alla cessione di Santiago Gimenez, centravanti messicano che sta facendo a trovare spazio anche al mondiale con la propria nazionale.

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