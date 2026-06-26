Accordo con Freuler in Serie A: scelto il nuovo club

Il centrocampista svizzero è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno

Impegnato ai Mondiali con la Svizzera, Remo Freuler ha festeggiato la qualificazione ai sedicesimi di finale con il primo posto nel girone e attende di conoscere il proprio avversario dopo le ultime partite della fase a gironi.

Sullo sfondo, ma non troppo, resta anche la definizione del suo futuro. In scadenza di contratto il 30 giugno, il centrocampista 34enne è finito di recente sul taccuino di Besiktas, Juventus, Napoli e Roma, ma secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato avrebbe già deciso dove giocare.

Stando a Radio Manà Manà Sport, infatti, l’ex Atalanta è vicinissimo a ricongiungersi con Gian Piero Gasperini e potrebbe firmare con i capitolini dopo i Mondiali un contratto da 2,5 milioni di euro.