Terminata la stagione in prestito alla Dinamo Zagabria, Ismael Bennacer è pronto a tornare al Milan considerato il fatto che il club croato non appare intenzionato a spendere i 10 milioni di euro richiesti per il riscatto dell’algerino.
L’avventura di Bennacer alla Dinamo Zagabria, però, potrebbe non essere terminata con il centrocampista classe 1997 che potrebbe tornare in Croazia in caso di rescissione del contratto con il Milan.
Ad augurarselo è Zvonirim Boban, ex dirigente del Milan ed ora alla Dinamo Zagabria: “Vogliamo trattenere Bennacer – si legge su Sportmediaset – ma prima deve risolvere il contratto con il Milan. In quel caso saremmo la squadra ideale per continuare la sua carriera”.