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Milan, è fatta per Gonçalo Ramos: cifra pazzesca per il portoghese

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Gonçalo Ramos sarà il prossimo centravanti del Milan con i rossoneri che hanno accontentato le richieste del PSG e mettono a disposizione di Ruben Amorim un nuovo attaccante.

Gonçalo Ramos per l'attacco del Milan
Gonçalo Ramos (Ansa) – Calciomercato.it

Il calciatore del PSG passerà al Milan per una somma attorno ai 70 milioni di euro (bonus compresi), cifra record per i rossoneri. La base sarà di 50 milioni di euro, ma si potrà arrivare anche ad avvicinarsi in maniera decisa a quota 70 se tutti i bonus verranno raggiunti.

Accontentato Amorim che avrà il suo centravanti con il Milan che parte con il botto in questa sessione di trasferimenti ed ora sarà chiamato a chiudere alcune cessioni per finanziare gli affari in entrata.

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