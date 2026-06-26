Milan, è fatta per Gonçalo Ramos: cifra pazzesca per il portoghese

Gonçalo Ramos sarà il prossimo centravanti del Milan con i rossoneri che hanno accontentato le richieste del PSG e mettono a disposizione di Ruben Amorim un nuovo attaccante.
Il calciatore del PSG passerà al Milan per una somma attorno ai 70 milioni di euro (bonus compresi), cifra record per i rossoneri. La base sarà di 50 milioni di euro, ma si potrà arrivare anche ad avvicinarsi in maniera decisa a quota 70 se tutti i bonus verranno raggiunti.
Accontentato Amorim che avrà il suo centravanti con il Milan che parte con il botto in questa sessione di trasferimenti ed ora sarà chiamato a chiudere alcune cessioni per finanziare gli affari in entrata.